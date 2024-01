Fake news da Repubblica per affossare Meloni | sbugiardati sulla Rai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ci risiamo.tuona contro l'informazione Rai e in particolare contro il telegiornale della rete ammiraglia del servizio pubblico: «Il Tg1 è tutto per: a dicembre Schlein oscurata e appena 30 secondi al Pd. Per l'opposizione parla solo Conte», il titolo dell'articolo apparso nell'edizione di ieri. Insomma, se è così saremmo davanti a tele-... Ma siamo sicuri che i dati dicano quanto sostenuto da? Il pezzo cita i rilevamenti dell'Osservatorio di Pavia, in particolare il Monitoraggio mensile del pluralismo politico nelle reti Rai. E secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari nelle reti del servizio pubblico l'opposizione, anzi il Pd, è sparita. «La segretaria Elly Schlein non parla mai direttamente – neppure per sbaglio- nel Tg della rete ammiraglia (...). Mentre nello stesso ...