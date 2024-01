Faicchio | truffa ad un anziana fingendosi il figlio | denunciati

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)(BN).no pensionatailin difficoltà economiche.dai Carabinieri . I Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino, a conclusione delle indagini scaturite dalla querela presentata da una pensionata 67enne diper patita, hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria due 24enni, un uomo e una donna, entrambi di nazionalità ucraina, già noti alle Forze dell’ordine per gli stessi reati. La giovane donna contattava telefonicamente la vittima,di essere uno dei figli lamentando problematiche di carattere economico e con artifizi e raggiri la induceva in errore, facendosi accreditare con bonifico la somma di euro 2.418,78 su un conto corrente intestato al suo ...

Comunicato Stampa I Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino, a conclusione delle indagini scaturite dalla querela presentata da una pensionata 67enne di Faicchio per patita truffa, hanno ...Hanno finto di essere il figlio in difficoltà economica per farsi accreditare, nel giro di pochi minuti, oltre duemila euro da una 67enne. Così è stata truffata ...I Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino, a conclusione delle indagini scaturite dalla querela presentata da una pensionata 67enne ...