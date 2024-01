Faceva surf sull’auto Morto il 18enne travolto

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Una bravata che è costata la vita, quella di un giovane trevigiano che per festeggiare con gli amici il compleanno era salito sul cofano di un’auto in corsa, come fosse un. Al volante della vettura, una Ford Focus, c’era il cugino della vittima, suo coetaneo. Il ragazzo, Lorenzo Pjetrushi, caduto rovinosamente a terra, èieri nella rianimazione dell’ospedale di Treviso, dopo 9 giorni di agonia. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente, avvenuto la sera del 20 gennaio scorso, a Cimadolmo (Treviso). Il suo cuore non ha retto e i medici del Cà Foncello hanno dovuto dichiararne il decesso. Una tragedia che, dopo giorni di speranza, si è abbattuta sulla famiglia del ragazzo, un nucleo di origine albanese che da una ventina d’anni risiede a Ormelle, un paese vicino. La serata di allegria e di eccessi con gli amici si è conclusa nel ...

Lorenzo aveva due fratelli e sognava di fare il meccanico, secondo "La Tribuna di Treviso". Sul fatto stanno svolgendo le indagini i carabinieri. (ANSA)