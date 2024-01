Facciamo ordine sul caos divampato attorno ad Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ormai è tutti contro tutti, su tutto. In pochi giorni il caso diè diventato centro della discussione politica dopo essere passato sotto colpevole silenzio (di tutti) per quasi un anno. A far conoscere la sua storia le immagini del suo ingresso nell'aula di tribunale a Budapest dov'è a processo per aggressione e tentato omicidio; quelle manette ai polsi, le catene ai piedi e quella sorta di guinzaglio con cui veniva tenuta da una giovane poliziotta sono immagini che hanno diviso e colpito l'opinione pubblica. Anche se altre volte manette identiche, come quelle ai polsi di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, con cui è stato estradato in Italia dalla giustizia tedesca hanno fatto meno rumore, anzi, sono passate del tutto inosservate. È giusto, doveroso, anzi, obbligatorio che il governo italiano intervenga ed in maniera dura ...