“Fa bene a stare a Montecarlo” La stoccata di Cruciani agli anti-Sinner

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha esordito leggendo un pezzo di Aldo Cazzullo in merito alla residenza fiscale del tennista Jannik: “‘Come puòdiventare l’orgoglio italiano se non paga le tasse in Italia. È un campione, un bravo ragazzo, ma è un problema? Sei il portabandiera del nostro sport e risiedi a. Cioè non contribuisce fisicamente alla vita della comunità.” Il conduttore di Radio24 ha così commentato: “Amico Cazzullo, ti abbraccio fortissimo ovviamente. Non sono d’accordo con te. Ancheamici va detta la verità, cioè è quello che penso. Va benissimo, va benissimo il fatto che paghi le tasse a. Evidentemente il problema è che noi facciamo pagare troppe tasse e dunque un tennista va dove si vive meglio, dove si vivono ...