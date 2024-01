F1 | Malesia a lavoro per tornare in calendario | circuito Sepang pronto a ospitare il Gp dal 2026

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) A circa dieci anni dall’ultima volta, laè pronta aneldel Mondiale di Formula 1. A riportarlo è il sito locale Careta, secondo cui ilditornerà adun Gran Premio a partire dal, anno in cui entreranno in vigore nuove regole. Cancellato nel 2017 per via dell’aumento dei costi di organizzazione e del calo delle vendite dei biglietti, il Gp disarebbee a farlo proprio sulInternazionale Petronas, progettato dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke. L’ultimo vincitore, nel 2017, è stato Max Verstappen. SportFace.

Ho viaggiato in Vietnam, Indonesia e Malesia. In Asia avevo lavorato per 20 anni, a partire dal 1975, nell'ambito del mio lavoro nel settore del petrolio e del gas».Il ritiro delle aziende giapponesi apre a nuove opportunità per le aziende cinesi, che hanno già completato una linea ad alta velocità in Indonesia e stanno lavorando a un progetto analogo in ...In Malesia un operaio edile, si è ferito con una sparachiodi pneumatica che si era inceppata, gli si è impiantato un chiodo nell'occhio e nel cervello causan ...