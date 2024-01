Extreme Networks presenta un nuovo access point universale Wi-Fi 7 gestito in cloud | e gli switch più facili da installare configurare del settore

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano, 31 gennaio 2024 –annuncia due nuove soluzioni progettate per aiutare le organizzazioni aziendali distribuite a migliorare la connettività di rete, la sicurezza e le prestazioni delle applicazioni. L’AP5020 è ununiversal Wi-Fi 7 che opera sullo spettro dei 6 GHz progettato per supportare sia applicazioni ad alta ampiezza di banda e sensibili alla latenza che dispositivi IoT, per consentire alle aziende di modernizzare e gestire le operazioni in modo più efficace. Gligestiti daldella Serie 4000, l’ultima aggiunta al portafoglio universal di, offrono tempi di configurazione più rapidi ed eliminano quasi tutte le configurazioni manuali. Abbinati a ...