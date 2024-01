Export viecoli | Cina supera il Giappone

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 8.20 Nel 2023 laha conquistato il titolo di primo Paese esportatore di veicoli al mondo,ndo per la prima volta il. Infatti, secondo i dati diffusi dalla Japan automobile manufacturers association (Jama), l'associazionese dei produttori,il Sol Levante ha esportato un totale di 4,42 milioni di veicoli, mentre lane ha esportati 4,91 milioni. Un sorpasso reso possibile grazie alla spinta decisiva del settore delle auto a trazione elettrica, che inè in forte espansione.

