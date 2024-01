Ex Ilva | indotto | la protesta di chi può andare al presidio Senza stipendi anche il rischio usura Taranto | stamattina l' iniziativa dei lavoratori Semat

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)davanti alla portineria imprese del siderurgico dimanifestano i. La loro è una paura nella paura (qui l’articolo in cui è dettagliata la situazione). Le imprese dell’reclamano nei confronti di Acciaierie d’Italia crediti non riscossi per circa 120 milioni di euro complessivi. A cascata non vengono pagati glied iniziano per ii calcoli sull’opportunità di utilizzare l’auto perda casa al. Bisogna risparmiare sulla benzina. Per ora. E “qua se non arrivano glic’è ilche qualcuno o più di qualcuno vada a chiedere soldi a interessi” dice il sindacalista Salvatore De Comito. Una maniera ...