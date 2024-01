Ex concorrente del Grande Fratello contro Perla Vatiero | “Sta recitando”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In queste ore, un’exdelha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato della sua esperienza all’interno del reality show e, soprattutto, si è soffermata su. La persona in questione è una recente eliminata dal programma, ovvero, Rosanna. Ecco cosa ha detto a proposito dell’ex di Mirko Brunetti. Le parole di RosannasuRosannaha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di, ma anche di altri ex suoi compagni d’avventura. Partendo proprio dalla ragazza, la donna ha ammesso di provare una certa simpatia per lei, in quanto in casa si è trovata bene. Al contempo, però, ha notato ...