Evasione fiscale | maretta nel governo Leo Fdi | È come il terrorismo | la Lega lo attacca

Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, non utilizza mezze parole a proposito dell'evasione fiscale. L'esponente di governo di Fratelli d'Italia è intervenuto in commissione parlamentare di ...Il viceministro del Mef Maurizio Leo (Fdi) segna un cambio di linguaggio e va in avanscoperta su un terreno insidioso dal punto di vista elettorale: la premier verso una nuova retromarcia ..."L'evasione fiscale è come un macigno tipo il terrorismo" e "si deve tutti collaborare": lo ha sottolineato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo parlando del concordato preventivo biennale.