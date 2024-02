Europee e voto per i fuorisede | Piantedosi | «Per mandare gli studenti alle urne tempi stretti»

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il ministro dell’Interno ha detto che «è intenzione del governo agire il prima possibile». Opposizioni all’attacco: «Il governo lascia fuori oltre 5 milioni di possibili elettori per le elezioni dell’8 e 9 giugno». L’iniziativa delle associazioni per «sbloccare l’iter legislativo entro il 15 febbraio»

Apparentamenti al centro in vista delle Europee di giugno. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella annuncia il proprio appoggio a Italia viva: ... (ilfattoquotidiano)

Elezioni Europee , amministrative e regionali saranno accorpate in un’unica data in tutti quei Comuni che saranno chiamati al bis o addirittura tris ... (quifinanza)

Per la decima volta nella storia, i cittadini dell'Ue andranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo. Ecco tutto ... (today)

Agricoltori sotto i riflettori. Negli ultimi giorni sono balzate agli onori delle cronache le proteste in tutta Europa. Ed è scattata la corsa ad ... (iltempo)

Cosa c’entra no il Festival di Sanremo, Instagram, il Senato e le elezioni Europee ? Più di quanto appaia, e la risposta sarà evidente tra pochi ... (open.online)

Quattro anni fa, la Gran Bretagna abbandonava l'Unione europea. Il 31 gennaio 2020 entrava in vigore l'accordo di recesso e il Regno Unito diventava “paese terzo”. Sono, invece, trascorsi quasi otto a ...Se si considera che nei primi due anni di guerra Ue e Stati membri, insieme, hanno contribuito per 28 miliardi, la tendenza è dunque in aumento. Certo, il ...La Commissione propone una deroga “parziale” sullo stop alle colture. Ma i sindacati marciano su Parigi e Bruxelles: oggi il Consiglio europeo ...