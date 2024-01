Eurolega Femminile | chiusa la fase a gironi | Schio passa | Bologna no

Successo amaro per la Virtus Bologna nella 14ma giornata dell’ Eurolega femminile 2023-2024. A causa della contemporanea vittoria del Perfumerias ... (oasport)

missione compiuta: il Famila Schio continua con successo la propria corsa alla seconda partecipazione consecutiva alle Final Four di Eurolega ... (oasport)

missione compiuta: il Famila Schio continua con successo la propria corsa alla seconda partecipazione consecutiva alle Final Four di Eurolega ... (oasport)

Basket femminile : la Virtus Bologna non passa a Praga - decisiva l’ultima giornata per l’accesso ai quarti in Eurolega

La Virtus Segafredo Bologna non riesce a compiere l’impresa in quel di Praga: l’USK, al primo posto e con i quarti già in tasca nel girone A, ... (oasport)