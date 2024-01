Eurolega donne | non basta il successo contro Landes a causa dei risultati delle altre squadre Avventura finita V nera | vittoria amara | arriva l’eliminazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) VIRTUS 74 BASKET66 SEGAFREDO : Pasa 12, Dojkic 14, Zandalasini 8, Rupert 13, André 7; Peters 9, Cox 3, Barberis, Consolini 5, Orsili 3, Del Pero ne. All. Vincent. BASKET: Pardon, Salvadores 12, Chery 6, Djaldi-Tabdi 9, Geiselsoder 13; Burdick 3, Bussiere 5, Ewodo 7, Macquet 11, Peterson. All Barennes. Arbitri: Gungor, Matuszewska, Vujicic. Note: parziali 19-18, 34-36, 58-48. Nonlaconnell’ultimo turno, complice idirette avversarie, la Virtus femminile saluta l’. Cecilia Zandalasini e compagne si fermano a un passo, meglio a unadi differenza dal passaggio del turno. Conl’inizio è equilibrato. La Virtus prova a prendere in mano ...

