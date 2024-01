Eugenia e Beatrice di York | 5 motivi per cui non diventeranno mai working royal

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mai come in questo periodo i Windsor si sono resi conto di quanto basti un niente per essere in difficoltà. L’intervento all’addome di Kate Middleton e quello alla prostata di re Carlo hanno messo ko, in un colpo solo, quattro: la principessa del Galles e il sovrano, ovviamente, ma anche il principe William e la regina Camilla, impegnati ad assisterli. La principessa Anna, il principe Edoardo e e Sofia di Edimburgo si sono rimboccati le maniche, è vero. Ma l’assenza del principe Andrea, escluso da un paio d’anni dai doveri di rappresentanza per il suo collegamento con il pedofilo Jeffrey Epstein e quella del principe Harry e di Meghan Markle, fuggitivi negli States, hanno sicuramente fatto notare quanto sia avanzata l’età dei ...

Cinque motivi per cui Eugenia e Beatrice di York non saranno mai working royal e continueranno a restare dietro le quinte. Leggi su Amica.it ...Dall'anno della Megxit, la principessa Eugenia è stata forse il membro della royal family rimasto più affezionato al principe Harry. Anche Beatrice e Zara Phillips non hanno mai rotto i ponti con il d ...Eugenia di York, maggio 2023 Al secondo posto in classifica ...per un prezzo medio per pezzo di 998,73 euro. Beatrice di York, 2023 In quarta posizione troviamo un'altra principessa di York: Beatrice ...