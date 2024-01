Estorsione a Berlusconi | l’olgettina Giovanna Rigato | “La danneggiata sono io”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Silvioormai è morto, ma i suoi figli intendono andare fino in fondo. I cinque figli dell’ex premier vogliono la condanna di, una delle ospiti alle cene di Arcore, per la presunta tentataai danni del padre. Pier Silvio, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi, assistiti dall’avvocato Giorgio Perroni, sicostituiti infatti parte civile nel processo in corso davanti al Tribunale di Monza decidendo di non ritirare la querela dopo la morte del Cavaliere, come avrebbero potuto fare. L’ex concorrente del Grande Fratello è accusata di avere chiesto nel 2007 a, in cambio del suo silenzio ai processi a suo carico, una somma prima di 500mila euro, poi addirittura di 1 milione in un incontro a Villa San Martino, scenario delle feste e delle ...