Enrico Montesano | “Vorrei tornare in Rai | sogno una nuova Canzonissima”

L'appello del popolare attore romano in un'intervista esclusiva all'Adnkronos a più di un anno di assenza dalla tv: "Non rinuncerei ai temi di satira, ma voglio far ridere e divertire" ...Memo Remigi torna in Rai dopo lo scandalo della palpata a Jessica Morlacchi: il cantante ospite di BellaMa’ di Pierluigi Diaco ...L'attore è stato intervistato da Francesco Giorgino a XXI Secolo dopo le polemiche di un anno fa a Ballando con le Stelle ...