Empoli | UFFICIALE il ritorno di Niang in Serie A | i dettagli e il ruolo nell'attacco di Nicola

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mbaye, attaccante franco-senegalese ex Milan e Genoa, è tornato in Italia: a riportarlo inA è l'del tecnico...

Aurelio Andreazzoli non è più l'allenatore dell'Empoli . Il tecnico ex Roma paga a caro prezzo gli ultimi risultati e, soprattutto, il ko incassato a ... (247.libero)

Come anticipato pochi minuti fa, è Nicola il sostituto di Andreazzoli all’Empoli. La scelta della società è per il secondo esonero stagionale, dopo ... (inter-news)

"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Adana Demirspor Kulübü per l’acquisizione a titolo definitivo ...Mbaye Niang è un nuovo giocatore dell'Empoli: il comunicato ufficiale dei toscani È ufficiale il ritorno in Italia di Mbaye Niang: l'attaccante classe '94 è infatti un nuovo giocatore dell'Empoli. Nia ...Belotti è partito per Firenze e sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Non è ancora ufficiale, ma il club viola ha messo un gallo sul suo sito ufficiale che è ...