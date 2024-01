Empoli | addio Baldanzi Il talento azzurro va alla Roma I dettagli del trasferimento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – Laha trovato un accordo verbale con l'da finalizzare con i documenti sulla base di 13 milioni più bonus più il 20% sulla futura rivendita. Il giocatore è già pronto stasera a raggiungere la Capitale per un'operazione che non si chiuderà in prestito con obbligo di riscatto, ma direttamente a titolo definitivo. Il trequartista dell'ha già salutato compagni e dirigenti.