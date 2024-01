«Emergenza siccità e viticoltura | a rischio collasso una grande fetta della provincia di Trapani»

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) «Siamo a»: a rimarcarlo è Dino Taschetta, presidente di Colomba Bianca – Biocantine di Sicilia. Il tema, sollevato stamattina dall’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, è l’. «Dichiarare lo stato di calamità per supportare i nostri agricoltori: i volumi d’acqua negli invasi sono sotto il livello di guardia. La fotografia complessiva è preoccupante», ha detto Sammartino attraverso una nota stampaRegione Siciliana. Le reazioni non si sono fatte attendere. Colomba Bianca, una delle maggiori cantine produttrici di vino biologico in Europa, conta 2.480 soci viticoltori accomunati da una filosofia produttiva incentrata sulla piena tracciabilità tra vigneto e bottiglia, che operano su una superficie di 6mila ettari, di cui ben 1.800 biologici e sei ...