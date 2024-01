Elettra Lamborghini ha un’altra sorella? Spunta l’esito del test del DNA

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un nuovo clamoroso colpo di scena ha scosso la famiglia, in quanto ci sarebbemai stata riconosciuta a quanto pare. Il pubblico italiano, oltre al fondatore dell’ononima macchina Ferruccio, ha avuto modo di conoscere anchee poco più tardi Ginevra. Ora peròuna nuova: Flavia Borzone, la quale ha dimostrato la parentela con undel DNA. Non a caso, ci sarebbe stata la comparazione con una cannuccia sottratta aduna nuovaNegli ultimi giorni ha acquisito forza la voce secondo cui ...

Luca Jurman commenta Elettra ad Amici: “Presa per il c*lo, non è Beyoncé”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli delle sue parole ...“Elettra Lamborghini e Flavia Borzone sono sorelle”: sarebbe questa l’asso nella manica degli avvocati dell’estetista residente a Napoli e di sua madre, Rosalba Colosimo, calato in aula durante il ...In chiusura di puntata una notizia di colore: “Sono la sorella della Lamborghini, lo dice l’esame del Dna preso dalla cannuccia di Elettra” legge Fiorello dai titoli dei giornali. “Si chiama Flavia ...