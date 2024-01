“È saltato tutto” È sempre mezzogiorno | imprevisti durante la diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Problemiladi oggi di è, il programma di Antonella Clerici in onda su Rai 1. I guai per la conduttrice sembrano non finire. Dopo il coinvolgimento di due chef in fatti poco piacevoli ecco un’altra grana. Per chi non lo sapesse il programma di cucina ha dovuto fare a meno, nell’ultimo mese, di Lorenzo Biagiarelli (compagno di Selvaggia Lucarelli) e di Sergio Barzetti. Quest’ultimo, propriole festività natalizie, aveva fatto una pessima uscita sul vino. >> “È costretta a farlo”. Cosa succede davvero a Beatrice: da fuori il Grande Fratello lo fanno sapere: “Lo fa perché è così” “Se ne usa mezzo bicchiere e l’altra metà lo beviamo e da lì, da cosa nasce cosa. E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda“. Subito Antonella Clerici aveva ...