E’ pontino il nuovo corteggiatore di Ida a “Uomini e Donne” su Canale 5

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Si chiama Mirko Santia ildi Ida Platano nella popolare trasmissione del pomeriggio di5,. Mirko è molto conosciuto in provincia di Latina per aver lavorato per anni presso il Molotov, un locale di Latina. Originario di Sezze, ora vive da un paio di mesi in Toscana, a Pistoia, anche se lavora a Firenze come Department Manager in un grande negozio di H&M. Classe 1987 Santia è alla sua prima esperienza televisiva. Grande appassionato di calcio ed altrettanto grande sportivo, è appassionato di fitness e body building. E’ comparso in trasmissione a5 oggi, 31 gennaio, facendosi subito notare dicendo ad Ida di conoscere il suo ex, Mario Cusitore. “Per correttezza, ...