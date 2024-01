“È inaccettabile!” | Roberto Mancini nel caos in Arabia Saudita | tuona il presidente

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è finito nel caso dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Asia. Spunta l’attacco durissimo deldella Federazione. Non si può di certo dire che l’avventura disulla panchina dell’sia stata semplice e senza intoppi fino a questo momento. L’allenatore italiano è arrivato sulla panchina araba con l’ambizione di conquistare risultati importanti, cercando di lavorare sugli uomini e chiaramente sotto il punto di vista tattico. Certo, forse non si aspettava un popolo cosi esigente come quello che si è rivelato il popolo arabo in questi mesi. Ad ogni sconfitta, di fatto,si è ritrovato prontamente al centro delle critiche, sia interne che esterne all’. ...

