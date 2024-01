È caccia ai sottomarini cinesi | ecco la nuova arma per fermarli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Taiwan ha avviato un progetto volto a sviluppare una flotta di fregate all'avanguardia, alcune preparate appositamente per tracciare idi cosa si tratta

Il Mediterraneo è attraversato da sottomarini della Nato e della Russia quasi come ai tempi della Guerra Fredda (ilgiornale)

Un’immagine scattata a dicembre da un drone sottomarino, a 5 mila metri di profondità nello ...come un bambino di dieci anni che gioca alla caccia al tesoro”. Ma c’è chi è convinto che Amelia fosse ...Un ex pilota ed esploratore sottomarino è convinto di aver individuato il relitto ...con quel particolare design della coda che si vede chiaramente nella foto". La caccia ad Amelia ècostata finora a ...Tratto dal romanzo La grande fuga dell'Ottobre Rosso di Tom Clancy, Caccia a Ottobre Rosso è il film del 1990 che va in onda questa sera, domenica 28 gennaio, alle 21.12 su Iris. Diretto da John McTie ...