Due cattive notizie sull’iPhone 16 per il design e le funzioni AI

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In quest’ultimissima parte di gennaio, giungononon certo positive sui prossimi iPhone 16. A diffonderle è il noto analista Ming-Chi Kuo che pone l’accento su due mancate evoluzioni dei prossimi melafonini di questo autunno 2024. Le riflessioni riguardano ildei telefoni così come le tanto atteseAI. Il primo aspetto sostanziale messo in luce da Kuo è che gli iPhone 16 non avranno sostanziali modifiche nelrispetto agli attuali iPhone 15. Tra l’altro non è prevista, neanche per quest’anno, l’introduzione di un qualsiasi dispositivo pieghevole: si conferma ancora un ritardo molto importante verso i competitor (in primis Samsung) avanti anni luce sulla specifica tecnologia, giunta alla sua quinta generazione. Lenon finiscono qui: chi si ...