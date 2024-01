“Dovete sapere di Ernesto” Notizia bomba dopo l’addio a Uomini e Donne | cosa si è scoperto sull’ex corteggiatore di Ida

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), anticipazionidall’ultima registrazione, quella avvenuta il 30 gennaio 2024. A renderle note, il blogger Lorenzo Pugnaloni, che parla sia di trono classico che di trono over. Per quanto riguarda il primo, Brando sembra prossimo alla scelta. Rimasto con due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, questa volta il tronista ha parlato di “ultime esterne”, motivo per cui a breve dovrà esserci la puntata decisiva. Non prosegue invece con serenità il trono di Ida Platano. Ancora una volta costretta a fare i conti con le segnalazioni su Mario: le anticipazioni segnalano che, nella registrazione di martedì scorso, la tronista è apparsa “molto arrabbiata”. La nuova segnalazione, sempre su Mario, riguarderebbe una ragazza che di recente avrebbe avuto una relazione con un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Inoltre ...