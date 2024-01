Dove migliorare | qual è la differenza con Alcaraz | Bertolucci scrive il futuro di Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'obiettivo inseguito da Jannikin questo 2024 è già arrivato: vincere uno Slam. Ma dopo il successo all'Open di Melbourne, è importante che il 22enne di Sesto (in Alto Adige) non si lasci disturbare dal successo mediatico per l'improvvisa «-mania» oramai scoppiata in tutta Italia. Per il 72enne Paolo— vincitore della Coppa Davis 1976 insieme ad Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli (capitano no giocatore) — non c'è bisogno «di dare nessun consiglio a Jannik, visto che ha già le spalle larghe per non lasciarsi distrarre». E ilè tutto nelle sue mani: «Per 10 anni viaggerà su alti livelli insieme a Carlos. Ma sono convinto che oggi è lo spagnolo che deve raggiungere, dato che la testa non è la stessa». ...