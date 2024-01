Doppio ko | Bcb e Desio senza grinta e personalità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dice (molto) male l’ultimo turno del campionato di serie B alle due brianzole. La Lissone Interni perde (69-76) addirittura in casa contro la penultima forza del campionato Salerno che non vinceva da 5 turni, la Rimava a sbattere contro Rieti dopo una gara combattuta solo nella prima parte. E coach Lombardi, nel commentare la prestazione della sua Brianza Casa Basket (che alla vigilia del match ha aggiunto al roster dalla Scavolini Pesaro la giovane guardia-ala Umberto Stazzonelli) non usa mezzi termini, come è abituato a fare, sia nel bene che nel male. Questa volta dopo il ko coi campani privi del loro miglior realizzatore Staselis (sostituito da Fraga ma non in campo a Treviglio). "Non penso sia stata una partita degna dello sforzo che viene fatto da tutte le persone per tenere in piedi questa squadra. Non è accettabile perdere così contro un’avversaria che ...