Dopo la nascita della figlia Aria lo scorso agosto | la conduttrice tv e il portiere ora fanno un altro grande passo | il matrimonio Congratulazioni!

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Con un annuncio a sorpresa su Instagram, commentato anche da Chiara Ferragni con tanto di cuore rosso, e dalla campionessa di nuoto Federica Pellegrini, latv Diletta Leotta ha svelato ai fan un segreto che custodiva da tempo: si sposerà con il fidanzato Loris Karius, papàloro bambinadel Newcastle. Diletta Leotta, primo compleanno (in ritardo) da mamma:festa con gli amici vip ...

Guai a chiamarli ospiti. "Questa è casa loro, gli intrusi siamo noi. Gli umani". Non c’è il campanello alla Ohana Animal Rescue Family: 5 ettari ... (lanazione)

Erano state rapite in ospedale in Georgia poi grazie a un video pubblicato sui social si sono ritrovate . Ora le due ragazze, di cui avevamo già ... (vanityfair)

E dopo il maschietto, la femminuccia per la coppia vip. E quindi una sorellina per piccolo Romeo . È nata lo scorso 24 gennaio e si chiama Charlotte ... (caffeinamagazine)

«Vi devo dire una cosa…I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a quest ...Il filmato (pubblicato da Klaus Davi), inquadra la coppia che annuncia l'evento dopo aver scoperto che la moglie è incinta REGGIO CALABRIA – Una giovane coppia poco più che trentenne festeggia ...Tamar ‘Amy’ Kvitia e Ano Sartania sono nate in Georgia nel 2002 e sono state vendute alla nascita a famiglie diverse che ignoravano l'esistenza della loro sorella gemella. Alla madre biologica fu ...