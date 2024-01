Dopo il 7 ottobre sono aumentati i casi di antisemitismo in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In Commissione parlamentare per il contrasto all’intolleranza, al razzismo ed all’, il capo della polizia Vittorio Pisani ha dichiarato chel'attacco terroristico di Hamas in territorio israelianodi oltre il 1.000 per cento: "Dallo scorso 7al 31 dicembregiunte all’Oscad, l’osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, 200 segnalazioni contro le 17 dell’analogo periodo del 2022". Per Pisani "sicuramente il conflitto israelo-palestinese ha determinato eventi die discriminazione. C’è una diffusa eterogeneità dei comportamenti e cistati solo 9 denunciati, perché moltissimi degli evential limite della soglia della rilevanza penale: forse è necessario ...