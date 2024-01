“Donava agli altri | morta senza una casa di proprietà” | Debora Ergas sulla madre Sandra Milo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nella giornata di ieri la salma di, scomparsa a 90 anni, è arrivata alla camera ardente allestita per lei in Campidoglio, ed è rimasta lì fino alle 19 di ieri. Oggi i funerali. Alla camera ardente in Campidoglio si sono riuniti tantissimi amici e colleghi diper darle l’ultimo saluto, insieme ai figli dell’attrice,, Ciro e Azzurra De Lollis. Al fianco dei figli dianche l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, la conduttrice Caterina Balivo a Leopoldo Mastelloni, l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e tanti, giornalista Rai, ha parlato dell’altruismo e della generosità dellaalla stampa ...

ROMA «Eri una di noi». Firmato Gaetano e Laura. Una coppia in mezzo alle tante persone arrivate ieri a rendere omaggio a Sandra Milo, scomparsa martedì a 90 anni, alla camera ardente nel salone della ...La figlia Debora: «Mia mamma era generosa, donava i suoi guadagni a chi ne aveva bisogno» «Eri una di noi». Firmato Gaetano e Laura. Una coppia in mezzo alle tante persone arrivate ieri a rendere omag ...Votato all’unanimità dai colleghi. Il ct della Nazionale italiana ha avuto un pensiero per Gigi Riva: «Un personaggio, non personaggio, che donava tanto agli altri» ...