Don Antonio Romano | prete di Avellino | rinuncia ai voti per amore di una donna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Dopo una lunga amicizia, ho scoperto di amare unacon la quale condivido sentimenti, aspirazioni, progetti, valori, fede principi e ideali. Non posso continuare a combattere contro la mia natura". Con un post sulla sua pagina Facebook, don, da 23 anni parroco di Chiusano San Domenico, in provincia di, ha annunciato ad "amici, amiche e fedeli" dire allo stato clericale. Il parroco rivela anche di aver chiesto, il 18 ottobre dello scorso anno, al vescovo della Diocesi di, monsignor Arturo Aiello, di essere sollevato da incarichi e obblighi connessi al sacerdozio.Le scuse ai fedeliNel suo messaggio, donsi scusa con i fedeli della parrocchia di Santa Maria degli Angeli per "aver indugiato per parecchio tempo nel ...