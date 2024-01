Domenica “Lunatica“ tra Calvino | Rodari e la magia del gioco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La storia di, che sogna di dormire sulla luna e da lassù osservare il mondo che cambia, diventando di volta in volta vento, bolla di sapone, aereo. Uno spettacolo che sa scivolare tra suggestioni da Italoe Giannia filastrocche e canzoni che parlano die infanzia, in un susseguirsi di storie e voli pindarici che spingono a stare con il naso all’insù. È la rappresentazione teatrale dal titolo ““, che verrà portata in scenaalle 16 dalle attrici della compagnia Scarlattine Teatro di Campsirago Residenza sul palco del cineteatro Nuovo di via San Gregorio ad Arcore. L’appuntamento è rivolto a famiglie e bambini fino ai 9 anni. Biglietto d’ingresso 7 euro. F.L.