Dolcezza da indossare | arriva la collezione zuccherina firmata SHEIN

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)“porta in tavola” lacon unaispirata al film Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato Se anche voi avete amato Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato, non potete perdervi questaper rivivere le scene più iconiche del film originale.presenta infatti una selezione di capi per lui, per lei e accessori, tutto a tema Wonka, per rendere più dolce il guardaroba dei suoi fan. Felpe, abiti, calzini e cover per il telefono riportano le più belle scene e frasi della storia della fabbrica di cioccolato, tra stampe e colori vividi e bold. Munisciti del tuo biglietto d’oro e visita la tutta lasul sito diper un’ondata difatta da. L'articolo proviene da 361 ...