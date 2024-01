Dobbiamo educare al rispetto e al dialogo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Hanno fatto il punto della situazione, aprendosi ai ragazzi. Parlando in modo determinato ma con il cuore in mano agli studenti sul tema della violenza di genere. L’invito all’attenzione del linguaggio, promuovendo educazione,e comprensione facendo il punto sulla prevenzione. Spronandoli, facendo sentire la propria vicinanza. Il prefetto Paola Berardino ha portato a riflettere sui dati riguardanti la situazione economica delle donne che stanno seguendo un percorso di uscita dalla violenza. Il 60% non sono autonome ed il 40,2 % ha subito violenza economica. "La violenza è un segnale di debolezza della nostra società – afferma – per uscire dalla schedario della violenza occorreale all’idea che la forza non può costruire un. La scuola è uno strumento potente per un promuovere ...