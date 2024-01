Dobbiamo davvero preoccuparci del “partito dell’astensione”?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il tema è inevitabilmente destinato a suscitare polemiche a destra e a manca, e ad attirare rimbrotti e accuse sulla testa di chi lo solleva. E tuttavia va affrontato, se non altro per amore dell’onestà e della franchezza. Sto parlando dell’astensionismo, il principale tormentone (anche se non l’unico) delle ultime elezioni, tanto nazionali quanto regionali. Accade dunque ciò che si prevedeva e, soprattutto, si temeva da parte di molti. Il cosiddetto “degli astensionisti” – espressione che trovo assai bizzarra – è cresciuto a dismisura in pratica ovunque, tanto da indurre parecchi organi di stampa a definire questo “non” come il vero vincitore delle ultime tornate elettorali. Non solo. Quotidiani, mass media, social network e i soliti intellettuali “impegnati” insistono sulla tesi che il voto è un “dovere morale”, ragion per cui chi ...