Dl Superbonus | ok Camera con 140 sì | ora passa al Senato**

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - L'aula dellaha dato il via libera al Dlcon 140 sì, 92 no e 15 astenuti. Il provvedimento oraal Senato.

Hanno vitato contro Pd, M5S e Avs, mentre i deputati di Italia Viva e di Azione si sono astenuti. Il decreto, rimasto invariato rispetto al testo uscito da Palazzo Chigi, passa ora all'esame del Senat ...La Camera approva il decreto Superbonus con 140 sì, 92 no e 15 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato ed è atteso nell'Aula di Palazzo Madama dal 20 febbraio, così come stabilito ieri dalla ...Una recente sentenza ha confermato il sequestro preventivo dei crediti in capo al cessionario, a prescindere dalla sua responsabilità in termini di reato. Valutarne la qualità a monte assume così un v ...