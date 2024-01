Diventare astronauta? Tanto studio ma soprattutto tanta passione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 - «Qui spazio, a voi Firenze». Il colonnello Walter Villadei ha effettuato questa mattina un collegamento coi giovani studenti dell’Istituto comprensivo di Lastra a Signa, del Buzzi di Prato, della scuola aeronautica Lindbergh e della scuola dell’aeronautica militare Giulio Douhet. Gli studenti erano all’Istituto di scienze militari aeronautiche delle Cascine che ha organizzato l’evento. A fare gli onori di casa il comandante dell’Isma, Generale Adamo, in rappresentanza della Metrocittà la consigliera Letizia Perini. Villadei si trova su un’orbita a 400 chilometri dalla terra, sulla Stazione Spaziale Internazionale, insieme a un equipaggio interamente europeo formato da altre tre persone, dove resterà per circa due settimane. Tra le domande dei ragazzi quella su come si diventa: «E’ una professione molto tecnica – ha detto ...

