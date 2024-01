Disordini durante lo spareggio Under17 | la condanna della Delfes

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl derbytraAvellino e Virtus Arechi Salerno, valevole per lodi accesso alla fase internazionale del campionato di Eccellenza è terminato con un vetro rotto del pullman sul quale viaggiavano dei ragazzi al seguitoformazione granata. Al terminegara la società irpina ha sottolineato il disappunto per “episodi spiacevoli“, così definiti dal club irpino e rimarcati in una nota ufficiale pubblicata a mezzo social. “La Del Fes Avellino Ssdrl e la Avellino Basket Academy prendono le distanze e si dissociano dagli episodi spiacevoli avvenuti in occasionesfidaEccellenza, contro la Virtus Arechi Salerno, di martedì 30 gennaio presso il PaladelMauro di Avellino – si ...