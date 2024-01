Disney+ | tra le novità di febbraio Sh?gun | The Marvels e la stagione finale di Star Wars | The Bad Batch

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tra lein arrivo su2024 ci sono Sh?gun, Thecon Brie Larson, Suncoast e ladi: The BadTra lein arrivo su(qui il sito internet ufficiale) a2024 ci sono Sh?gun, adattamento originale del romanzo di James Clavell, Thecon Brie Larson, Suncoast e ladi: The Bad. Ecco tutti i titoli in arrivo: Sh?gun (i primi due episodi della serie originale FX in streaming dal 27) Adattamento originale del romanzo di James Clavell, Sh?gun di FX è ...

Conto alla rovescia per il debutto su Disney+ della terza e ultima stagione di Star Wars : The Bad Batch , la serie animata sia seguito che spin-off ... (europa.today)

Tra le uscite più attese troviamo Shogun, un viaggio nel tempo fino al Giappone del 1600, dove intrighi e strategie di potere tessono la trama di questa serie epica. Non meno atteso è The Marvels, ...In occasione della 74/a edizione del Festival di Sanremo (6-10 febbraio), Giunti editore presenta il volume Le più belle storie da Festival, in un'edizione speciale con una cover variant. (ANSA) ...Sei un appassionato di Disney ePixar, oppure vorresti fare un delizioso regalo a tuoi figlio o tuo nipote Non farti scappare l’occasione disponibile, solo per pochissimo, sullo shop ufficiale Disney.