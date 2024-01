Disforia di genere | lettera associazioni Lgbtq+ al ministro | “Stop al farmaco blocca pubertà | cautela sui minori”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 – “Alla luce di ciò che sta avvenendo in diversi paesi europei che hanno fermato la somministrazione e messo in discussione il semplice consenso affermativo dei, ribadiamo la richiesta che sia vietata la somministrazione, anche in una logica die tutela dei, dei farmacinti". Si conclude così, con un appello aldella Salute Orazio Schillaci, ladi oltre ottanta tra femministe, lesbiche e trans riunite in diverse. Al centro della questione l’utilizzo delchelanegli adolescenti che esprimono la propria volontà di cambiare sesso: si chiama triptorelina ed è stata al centro dell’ispezione ...

Con una lettera al ministro della Salute Orazio Schillaci, molte famiglie chiedono che la Disforia di genere non diventi un caso ideologico, come ... (lanazione)

Appello al ministro della Salute Schillaci di oltre ottanta tra femministe, lesbiche e trans riunite in diverse associazioni LGBTQ+: “Occorre aprire un dibattito su queste pratiche, i cui effetti noci ...Spesso, è da bambini che si inizia a sfidare la legge di gravità. Nessuno sa perché alcuni si sentano in armonia con il proprio corpo, mentre altri combattono per far corrispondere il “fuori” al “dent ...Verrà approfondito in commissione Sanità, l’8 febbraio, il tema caldo della disforia di genere e i protocolli seguiti all’ospedale Careggi di Firenze.