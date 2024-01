Disforia di genere | il lungo e tortuoso percorso dei minori in transizione | come funziona

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nella (nostra) società liquida, ilè variante e fluido. Già a partire dai primi anni di vita, dicono gli esperti. E il confine tra «fuori» e «dentro», tra «sentirsi» e «riconoscersi» ognuno ce l’ha dentro di sé. La condizione caratterizzata da un’incompatibilità tra il sesso assegnato alla nascita e la propria identità diprende il nome di incongruenza di. Definita anchedi, nonostante sia un termine – quest’ultimo – che parte della comunità trans non accetta più, può implicare in alcuni casi uno stato di sofferenza. Tale condizione è caratterizzata da fasi: la prima va dai 4 ai 12 anni. Tra i 12 e i 18 scompare in 7-8 casi su 10, ricorda il Fatto Quotidiano. In caso contrario, si passa a quella che viene definita «fase diagnostica estesa». In seguito alla diagnosi ...