Disforia di genere | femministe | “Vietare il farmaco ai minori” Scienziati | “Triptorelina salvavita”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Più di ottanta, lesbiche e trans contro ilche blocca la pubertà nel* bambin* condi. Esatto, avete letto bene: anche alcune associazioni Lgbtqia+ si dichiarano contrarie alla somministrazione a, come avviene ad esempio al Centro specializzato dell’ospedale Careggi di Firenze. Di parere opposto le società scientifiche che in una nota congiunta affermano che “lasalva-vita nei giovanissimi transgender e gender diverse” e che questo viene “prescritto solo dopo attenta valutazione multiprofessionale”. Pediatri, endocrinologi e neuropsichiatri chiedono quindi che si faccia chiarezza una volta per tutte, dicendo “Basta alla disinformazione”. Un tema, quello appunto dellae del ...

Firenze, 31 gennaio 2024 – Non in tutti i casi di Disforia di genere pediatrici trattati all'ospedale Careggi di Firenze sarebbe stato effettuato il ... (lanazione)

Firenze, 31 gennaio 2024 – Non in tutti i casi di disforia di genere pediatrici trattati all'ospedale Careggi di Firenze sarebbe stato effettuato il ... (lanazione)

Non in tutti i casi di disforia di genere pediatrici trattati all'ospedale Careggi di Firenze sarebbe stato effettuato il percorso preliminare ... ()

Non per tutti i casi di Disforia di genere pediatrici trattati all’ospedale Careggi di Firenze sarebbe stato effettuato il percorso preliminare ... ()

Un anno fa, attirandosi non poche critiche, ha scritto alla premier Giorgia Meloni, al ministro della Salute Orazio Schillaci e al presidente di Aifa, per esprimere grande preoccupazione per l’uso dei ...Non in tutti i casi di disforia di genere pediatrici trattati all'ospedale Careggi di Firenze sarebbe stato effettuato il percorso preliminare indicato di psicoterapia prima della somministrazione del ...Disforia di genere. Intervengono le società scientifiche: “Basta disinformazione, triptorelina farmaco salva-vita nei giovanissimi transgender e gender diverse, prescritto solo dopo attenta valutazion ...