Disastro Ferragni | promuove un hotel e lo affonda La proprietaria | “Abbiamo dovuto rimuovere tutto”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Chiara“ormai è radioattiva per i brand“. La regina degli influencer era stata ingaggiata perre il lussuosode Mascognaz a Champoluc, in Val d’Aosta. Ma qualcosa è andato storto, perché la campagna social diventava un boomerang, tanti gli insulti e le minacce ricevute sia dall’influencer che dall’account dell’lerie. La vicenda non è sfuggita al Gambero Rosso, che ha intervistato la manager dell’.Leggi anche: Approvato il Ddl “Influencer”, regole più chiare per la beneficenza sui social L’esperto: “In questo momentoè radioattiva per i brand” Fino a qualche tempo fa un post di Chiarapoteva attirare numeri davvero impressionanti per la pubblicità di un brand. Adesso piovono solo insulti. Qualche giorno fa, ...