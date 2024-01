DIRETTA | Concorso scuola e percorsi abilitanti | migliaia di docenti in attesa Facciamo il punto QUESTION TIME con De Falco VIDEO

(Di mercoledì 31 gennaio 2024). Sono i due argomenti più caldi del momento per gli insegnanti. Quando si svolgerà la prova scritta della procedura concorsuale? E quando inizieranno, invece, i corsi? L'articolodiinilcon De

Conto alla rovescia per il termine di presentazione della domanda di partecipazione al Concorso scuola per infanzia, primaria e secondaria. C'è ... (orizzontescuola)

Conto alla rovescia per il Concorso scuola 2024 : infanzia, primaria e secondaria. C'è tempo fino al 9 gennaio alle 23:59 per inoltrare le ... (orizzontescuola)

Si chiudono i termini per l'iscrizione al Concorso Scuola 2024 . E adesso cosa succede? Sui Percorsi abilitanti , invece, si aspetta il parere ... (orizzontescuola)

dopo 20 anni dall'ultima procedura concorsuale, è in arrivo il Concorso per insegnanti di religione cattolica . dopo l'intesa tra CEI e Ministero ... (orizzontescuola)

Concorso scuola e Percorsi abilitanti . Sono i due argomenti più caldi del momento per gli insegnanti. Quando si svolgerà la prova scritta della ... (orizzontescuola)

Concorso scuola e Percorsi abilitanti . Sono i due argomenti più caldi del momento per gli insegnanti. Quando si svolgerà la prova scritta ... (orizzontescuola)

I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dalla Sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Nola, su ...Saranno ammessi alla prova orale un numero di candidati pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, ossia 180 candidati ...Attesa per le prove scritte del concorso docenti 2024. I candidati si stanno preparando in vista del calendario delle sessioni d'esame, che si svolgeranno nella regione in cui si partecipa.