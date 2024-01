Diodato a Sanremo con “Ti muovi” | canterà De Andrè con Savoretti

Diodato : basta il nome dell’artista per rievocare immagini indelebili nella memoria, a partire dalla sua vittoria al Festival del 2020 con Fai ... (amica)

Diodato : basta il nome dell’artista per rievocare immagini indelebili nella memoria, a partire dalla sua vittoria al Festival del 2020 con Fai ... (amica)

C’è ancora una volta un tu sottointeso nel titolo del brano con cui Diodato torna in gara al Festival di Sanremo . Dopo la vittoria del 2020 con la ... (funweek)

Sanremo 2024 - Diodato : «Torno all’Ariston per avere una nuova visione di me» – L’intervista

L’importanza di essere Diodato in questa discografia take away, così veloce, fulminea, leggera, diremmo leggerissima dato che parliamo del Festival ... (open.online)