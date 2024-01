Diodato a Sanremo | Con tanta emozione Farò ancora rumore

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), quattro anni dopo. Per Antoniotornare sul palco che l’ha visto trionfare con Fainon deve essere proprio una passeggiata, visto gli onori e gli oneri che quel brano benedetto dal dio delle hit-parade ha saputo riservargli dentro e fuori i confini nazionali nonostante il morso di una pandemia arrivata a precludergli l’altro traguardo più ambito: l’Eurovision. "Il festival amplifica mostruosamente quel che fai, ma è anche un impegno totalizzante, così in questi anni ho preferito concentrarmi non su una ma su più canzoni, raccolte poi nell’album Così speciale" ammette il cantautore di origini tarantine (anche se nato ad Aosta), 42 anni. "Con Amadeus sentivamo un po’ il peso di dover dare un seguito a quel suo primo Festival culminato nella mia vittoria e così sulle modalità di un possibile ritorno abbiamo ...

