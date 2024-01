Dimensionamento 2024 25 | la scuola in cui presto servizio confluirà in altro istituto | come posso rimanervi?

Regioni e Uffici scolastici regionali pubblicano i Piani di dimensionamento per l'anno scolastico 2024 /25. novità dal prossimo anno scolastico per ... (orizzontescuola)

Regioni e Uffici scolastici regionali pubblicano i piani di Dimensionamento per l'anno scolastico 2024 /25. Novità dal prossimo anno scolastico per ... (orizzontescuola)

Regioni e Uffici scolastici regionali pubblicano i piani di Dimensionamento per l'anno scolastico 2024 /25. Novità dal prossimo anno scolastico per ... (orizzontescuola)

Regioni e Uffici scolastici regionali pubblicano i piani di Dimensionamento per l'anno scolastico 2024 /25. Novità dal prossimo anno scolastico per ... (orizzontescuola)

Regioni e Uffici scolastici regionali pubblicano i Piani di dimensionamento per l'anno scolastico 2024 /25. Novità dal prossimo anno scolastico per ... (orizzontescuola)

Regioni e Uffici scolastici regionali pubblicano i Piani di dimensionamento per l'anno scolastico 2024 /25. Novità dal prossimo anno scolastico per ... (orizzontescuola)

Come già da diverso tempo annunciato, il Comune di Santa Marina ha ufficialmente presentato il ricorso al Tar Campania per l’annullamento, previa sospensione, della delibera di Giunta Regionale n. 816 ..."La delibera regionale è certamente illegittima per violazione di legge e deficit del presupposto" spiega il sindaco Fortunato ...Savona. Dimensionamento scolastico, si infiamma la polemica con un duro attacco del Pd a Regione Liguria: “Sulle scuole savonesi la maggioranza di centrodestra ha confermato, come prevedibile, il voto ...