Diletta Leotta sposerà Loris Karius | “Vi devo dire una cosa… I said yes” Ecco l’anello

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gennaio 2024 – Una mano sul pancione e una in primo piano, per mettere in vista lo splendido anello tempestato di diamanti: così, in una foto pubblicata su Instagram, ma risalente presumibilmente alla scorsa estate,ha annunciato il suo fidanzamento e l’imminente matrimonio. Il fortunato è il calciatore tedesco, portiere del Newcastle, con cui la presentatrice siciliana ha una relazione dall’ottobre 2022, e padre della sua bambina Aria, nata il 16 agosto scorso. "Viuna cosa... Iyes! – esordiscesulla didascalia – Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io evolevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a ...